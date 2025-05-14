Премьер Малайзии назвал Россию большим другом своей страны

Малайзия с уважением относится к России и считает ее большим другом. На это обратил внимание малайзийский премьер-министр Анвар Ибрагим в ходе переговоров в Кремле с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Для нас Россия большой друг. Мы уважаем вашу страну", - указал он.

Ибрагим находится в России с официальным визитом. Как сообщила ранее пресс-служба Кремля, в ходе переговоров Путин и Ибрагим намерены предметно обсудить ключевые вопросы двустороннего политического и торгово-экономического сотрудничества, определить шаги по дальнейшему углублению российско-малайзийского взаимодействия, а также произвести обмен мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня.

Некоторое время назад премьер Малайзии встретился с главой правительства РФ Михаилом Мишустиным.