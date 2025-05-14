Торговые войны Израиль vs ХАМАС Переговоры по Украине Трамп 2.0
Москва
14 мая 2025 / 17:11
КОТИРОВКИ
USD
14/05
97.9241
EUR
14/05
104.8872
Новости часа
Суточные потери ВСУ в зоне СВО составили около 1 390 военных Премьер Малайзии назвал Россию большим другом своей страны
Москва
14 мая 2025 / 17:11
Котировки
USD
14/05
97.9241
0.0000
EUR
14/05
104.8872
0.0000
Чем окончатся бои в Триполи. Мнение эксперта
Чем окончатся бои в Триполи. Мнение эксперта
Китаевед Островский: Америке вряд ли удастся переиграть КНР
Китаевед Островский: Америке вряд ли удастся переиграть КНР
Политолог Макаренко о новых санкциях против России
Политолог Макаренко о новых санкциях против России
Путин о фальсификаторах итогов Второй мировой
войны
Владимир Путин
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Политика / Русский мир / Геополитика
Политика
Премьер Малайзии назвал Россию большим другом своей страны
14 мая 2025 / 16:17
Премьер Малайзии назвал Россию большим другом своей страны
© ТАСС

Малайзия с уважением относится к России и считает ее большим другом. На это обратил внимание малайзийский премьер-министр Анвар Ибрагим в ходе переговоров в Кремле с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Для нас Россия большой друг. Мы уважаем вашу страну", - указал он.

Ибрагим находится в России с официальным визитом. Как сообщила ранее пресс-служба Кремля, в ходе переговоров Путин и Ибрагим намерены предметно обсудить ключевые вопросы двустороннего политического и торгово-экономического сотрудничества, определить шаги по дальнейшему углублению российско-малайзийского взаимодействия, а также произвести обмен мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня.

Некоторое время назад премьер Малайзии встретился с главой правительства РФ Михаилом Мишустиным. 

Чем окончатся бои в Триполи. Мнение эксперта
Чем окончатся бои в Триполи. Мнение эксперта
Китаевед Островский: Америке вряд ли удастся переиграть КНР
Китаевед Островский: Америке вряд ли удастся переиграть КНР
Политолог Макаренко о новых санкциях против России
Политолог Макаренко о новых санкциях против России
Путин о фальсификаторах итогов Второй мировой
войны
Владимир Путин
Все интервью
16:35
Суточные потери ВСУ в зоне СВО составили около 1 390 военных
16:17
Премьер Малайзии назвал Россию большим другом своей страны
15:59
Миронов призвал отказаться от платного обучения в вузах и колледжах
15:41
Площадь лесных пожаров в Забайкалье увеличилась до 629 тыс. га
15:26
Лула да Силва пригрозил симметричным ответом на тарифы США
15:07
Путин заявил, что Россия рассчитывает на развитие отношений с АСЕАН
14:56
Нина Гребешкова похоронена на Кунцевском кладбище в Москве
14:38
Ушаков: российская делегация в Стамбуле обсудит и политические, и технические вопросы
14:17
Москва и Тегеран готовятся к визиту Путина в Иран
14:03
Трамп усомнился в эффективности препарата "Оземпик"
Все новости
Актально
Торговые войны
Израиль vs ХАМАС
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения
Партнеры