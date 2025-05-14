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Суточные потери ВСУ в зоне СВО составили около 1 390 военных
14 мая 2025 / 16:35
Суточные потери ВСУ в зоне СВО составили около 1 390 военных
© Алексей Коновалов/ ТАСС

Суточные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ходе действий российских группировок войск в зоне специальной военной операции (СВО) составили около 1 390 военнослужащих. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

Как отмечается, в зоне группировки "Север" противник потерял более 185 военнослужащих и танк , группировки "Запад" - свыше 220 военнослужащих, танк и 2 боевые бронемашины, группировки "Юг" - до 220 военнослужащих, 3 боевые бронемашины, группировки "Центр" - более 525 военнослужащих, группировки "Восток" - свыше 175 военнослужащих и 2 боевые бронемашины, и группировки "Днепр" - до 70 военнослужащих.

Кроме того, в зоне действия российских группировок войск противник потерял 11 орудий полевой артиллерии, указали в МО РФ.

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