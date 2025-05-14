Онищенко полагает, что нельзя вводить в России четырехдневку

Перевод России на четырехдневную рабочую неделю неуместен и нецелесообразен по экономическим причинам. Соответствующую точку зрения изложил эпидемиолог, заместитель президента Российской академии образования академик РАН Геннадий Онищенко.

"Четырехдневная рабочая неделя обсуждалась, достаточно на высоком уровне. Я думаю, это неправильно. Мы говорим, что идет экономический кризис, и тут же говорим о четырехдневке", - отметил он в ходе пресс-конференции в Москве.

Вместе с тем, по мнению эксперта, существующие и применяемые в работе многих граждан дистанционные технологии и искусственный интеллект являются важными и нужными, но не могут заменить фактического присутствия работника.

"Четырехдневная рабочая неделя в России - неуместна. Не тот уровень развития, чтобы можно было это обсуждать", - заключил Онищенко.