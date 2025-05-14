Президент США Дональд Трамп не исключил своего приезда в Стамбул 15 мая для участия в переговорах по украинскому урегулированию.

Он дал обещание подумать над визитом, назвав это "возможностью завершить войну". "Завтрашний день у нас полностью занят, вы понимаете. Но я готов изменить график ради спасения жизней", - указал американский лидер при общении с журналистами на борту президентского самолета. Трансляцию вела пресс-служба Белого дома.

На вопрос о возможной встрече в Стамбуле с президентом России Владимиром Путиным он не ответил определенно. Трамп указал, что "в течение недели или нескольких дней" станет ясно, насколько Москва заинтересована в урегулировании украинского конфликта.

В минувшее воскресенье Путин предложил Киеву возобновить без предварительных условий прерванные в 2022 году прямые российско-украинские переговоры. 15 мая в Стамбуле российская делегация будет ждать представителей Киева.

Со своей стороны, Владимир Зеленский после призыва Трампа согласиться на предложение заявил о намерении прибыть в Стамбул 15 мая. Ранее Зеленский обуславливал диалог с РФ введением 30-дневного прекращения огня.