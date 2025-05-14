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ВЦИОМ: 70% жителей России назвали клевету серьезной проблемой для общества
14 мая 2025 / 17:16
ВЦИОМ: 70% жителей России назвали клевету серьезной проблемой для общества
© REUTERS/ Kai Pfaffenbach/ТАСС

Согласно результатам исследования ВЦИОМ, 70% российских граждан считают, что клевета является серьезной проблемой для общества.

"С так называемой бытовой клеветой со стороны соседей, знакомых и коллег в общей сложности сталкивались две трети россиян, при этом почти в половине случаев она носила единичный характер. Отсюда и восприятие явления - семеро из десяти россиян считают бытовую клевету скорее серьезной проблемой", - следует из материалов соцслужбы.

Как отмечается, чаще всего жертвами клеветы становятся люди с низким уровнем дохода - 22% респондентов указали, что не раз сталкивались с клеветой в свой адрес, еще 32% заявили, что хотя бы один раз слышали заведомую ложь о себе. При этом бытовой клевете подвержено младшее поколение - зумеры (2001 года рождеия и позднее). Они сообщили, что много раз сталкивались с клеветой (23%), еще 38% участников опроса сказали, что слышали ложь о себе не больше двух раз.

По данным опроса, 80% сограждан не наказывали тех, кто распространял клевету о них. И только 3% привлекали виновного к ответственности.

Кроме того, 63% жителей страны поддерживают принятие законопроекта об изменении порядка привлечения к ответственности за бытовую клевету, 24% скорее выступают против.

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