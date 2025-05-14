Папа Римский Лев XIV, выступая перед представителями Восточных церквей, призвал не делить в условиях конфликта стороны на "плохих и хороших". Понтифик отметил, что он лично и Святой престол готовы оказывать содействие "встрече недругов".

"Помолимся за такой мир, который примиряет, прощает, дает перевернуть страницу и начать заново. Я приложу все усилия, чтобы такой мир наступил. Святой престол готов способствовать, чтобы недруги встретились и посмотрели друг другу в глаза, чтобы народам вернулась надежда, достоинство мира", - подчеркнул он.

"Народы хотят мира, и я от сердца призываю правителей народов: давайте встречаться, вести диалог, переговоры!" - указал Лев XIV. По его словам, в историю войдет тот, что сеет мир, а не оставляет жертвы. "Потому что другие не только враги, но прежде всего люди, не плохие, которых надо ненавидеть, но люди, с которыми нужно говорить. Откажемся от типичного насильственного нарратива, который разделяет мир на хороших и плохих", - заключил понтифик.

Инаугурационная месса Папы Римского Льва XIV состоится 18 мая.