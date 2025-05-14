Автопром ФРГ летит в кювет

Павел Александров, международный обозреватель

В германской автомобильной промышленности, включая поставщиков запчастей и сопутствующего оборудования, «царит плохое настроение», констатирует немецкое информагентство DPA. По данным аналитического центра IFO-Institut, т.н. индекс бизнес-климата отрасли упал до показателя минус 30,7 пунктов. Исследователи отметили, в первую очередь, растущий пессимизм автоконцернов по поводу их экспортных перспектив, а также продолжение снижения конкурентоспособности за пределами Европейского союза.

Самыми острыми проблемами такой традиционно важной для Германии отрасли эксперты называют, во-первых, постоянное усиление конкуренции на рынке Поднебесной со стороны местных производителей, которая сопровождается непрекращающейся ценовой борьбой. Другая проблема заключается в том, что на рынке США немецкие автоконцерны буквально придавлены страхом, не понимая, что, в конце концов, принесет им таможенная политика президента Дональда Трампа. Кстати, в том же состоянии там находятся не только немцы. Так, недавно даже американский автоконцерн Ford признался, что из-за торговой политики Трампа опасается потерь на миллиарды долларов.

Например, мюнхенский автоконцерн BMW производит в США чуть менее 400 тысяч автомобилей в год, т.е. примерно столько, сколько их там продает. При этом около половины этого количества идет оттуда на экспорт. Данная ситуация приводит к тому, что баварцы регулярно завоевывают неожиданный титул ведущего американского экспортера автомобилей (по их общей стоимости), но ведь BMW приходится еще и импортировать в США другие авто и запчасти, а грядущее повышение Трампом ввозных пошлин чревато для концерна болезненными потерями. Впрочем, немцы надеются, что их давнее пребывание на рынке США и создание здесь тысяч рабочих мест поможет в переговорах с властями страны о сохранении в силе пока еще действующих таможенных пошлин.

При этом исследование Ifo-Institut свидетельствует, что старт BMW в 2025 год оказался достаточно трудным. По собственным данным концерна, его чистая прибыль за 1-й квартал составила 2,2 млрд евро, что на 26,4% меньше прошлогоднего результата. Это снижение в Мюнхене объяснили, прежде всего, «слабым бизнесом в Китае», а ведь в течение года ожидается еще и удар со стороны пошлин Трампа, эффект от которых в начале года пока еще не проявился. Настоящий провал, случившийся для BMW в Поднебесной, привел к снижению продаж концерна по всему миру на 1,4% до 586 тысяч авто. В итоге выручка составила 33,8 млрд евро – на 7,8% меньше, чем годом ранее.

При этом следует признать, что даже с учетом падения прибыли BMW на фоне своих конкурентов в Германии выглядит совсем не плохо. Так, его извечный соперник Mercedes в Штутгарте сообщил, что в 1-м квартале прибыль у него упала на 43% до 1,73 млрд евро. У другого крупного производителя автомобилей премиального класса – Audi – она достигла всего лишь 630 млн евро. Хотя это минус всего в 14,4%, однако с учетом крайне слабого квартала в прошлом году. Прибыль материнского концерна Audi и крупнейшего в Германии автопроизводителя Volkswagen составила 2,2 млрд евро (падение 41% по сравнению с тем же кварталом 2024 года).

Впрочем, в правлении BMW подчеркивают, что к июлю планируют поднять прибыль до прежнего уровня, а сокращать рабочие места на своих заводах не станут вообще. Совсем другое настроение у руководства такого известного поставщика автомобильных запчастей и оборудования, каким является концерн Bosch. «Сокращений рабочих мест нам не избежать», сообщил в мае глава этой фирмы Штефан Хартунг газетам Stuttgarter Zeitung и Stuttgarter Nachrichten. Причины сложившейся ситуации он объяснил слабой мировой конъюнктурой в автомобильном секторе, растущей конкуренцией со стороны Поднебесной и неуверенностью в среде потребителей.

Собеседник рассказал, что к началу 2025 года Bosch имел на своих заводах по всему миру почти 418 тысяч сотрудников, что на 11,5 тысяч меньше, чем годом ранее. Например, в самой Германии их число сократилось на 4400 человек (минус 3,3%). До конца 2032 года Bosch сократит по всему миру более 12 тысяч рабочих мест, а в самой ФРГ работу на фирме потеряют более 7 тысяч человек. При этом озвучивать результаты компании в 1-м квартале сохраняющий, по своим собственным словам, «осторожный оптимизм на перспективу 2025 года» г-н Хартунг не стал. Однако сообщил, что «по предварительным данным» доналоговая прибыль Bosch упала в минувшем году на треть до 3,2 млрд евро, а выручка концерна сократилась на 1% до 90,5 млрд евро. -0-