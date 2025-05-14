Песков: налаживание диалога с США и украинское урегулирование идут параллельно

Процесс украинского урегулирования и процесс налаживания отношений с США идут параллельно. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В настоящее время мы занимаемся восстановлением наших отношений с Вашингтоном, налаживанием диалога, а украинское урегулирование и обеспечение наших национальных интересов - это другой процесс. Они не зависят друг от друга", - отметил представитель Кремля, отвечая на вопрос, какой из двух треков сегодня в большем приоритете.