Политика
Песков: налаживание диалога с США и украинское урегулирование идут параллельно
14 мая 2025 / 17:46
© Сергей Карпухин/ ТАСС
Процесс украинского урегулирования и процесс налаживания отношений с США идут параллельно. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"В настоящее время мы занимаемся восстановлением наших отношений с Вашингтоном, налаживанием диалога, а украинское урегулирование и обеспечение наших национальных интересов - это другой процесс. Они не зависят друг от друга", - отметил представитель Кремля, отвечая на вопрос, какой из двух треков сегодня в большем приоритете.