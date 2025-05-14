Путин: прорабатывается запуск прямого авиасообщения между Россией и Малайзией

Россия и Малайзия прорабатывают запуск прямого авиасообщения между странами. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин по итогам встречи с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом.

"Прорабатывается открытие прямого авиационного сообщения между двумя нашими государствами, что, несомненно, будет способствовать расширению деловых и гуманитарных контактов", - указал он.

Путин также отметил, что между странами развиваются туристические обмены. "Малайзийские курорты становятся все более популярными у россиян", - обратил внимание он.