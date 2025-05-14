Я – южный ваш друг и брат

Станислав Смагин, ветеран СВО, корреспондент газеты «Военный вестник Юга России»

Артур - высокий темноволосый парень, любящий пошутить и посмеяться. В нём сложного рассмотреть жёсткого. Но только на первый взгляд. Он просто умеет отделять боевую работу и гражданскую жизнь. Она в прошлом, но и, конечно, в будущем, просто для этого будущего надо победить.

«Бабай» неспешно рассказывает свою биографию. Родился он в городе Хасавюрт, где прожил до 1997 года. Потом семья переехала в посёлок Солгенский Вельского района Архангельской области, где закончил среднюю школу №86 в 2000 году. Увлекался футболом и тайским боксом. Семья была (и остаётся) дружной. Артур с теплотой вспоминает о братьях Арслане и Хасане и сестрах, с которыми были «не разлей вода».

Пацаны по традиции всегда шкодили, а заводилой обычно был именно Артур - впрочем, ему и «прилетало» за все проделки. Отец учил и воспитывали Артура, что он старший сын и в ответе за своих родных братьев и сестёр, что он – опора и помощь родителей. Артур сполна выполнял свою миссию, при этом во вполне демократичном стиле - опекал младших, но не давил. Теперь все выросли и Артур гордится своими родными, что они такие, какие они есть. Отдельное спасибо, как у любого нормального человека - маме.

Наш герой по окончанию школы устроился на работу стропальщиком. Семья большая, и парень сразу стал помогать родным финансово. В 2002-м его призвали в армию, после которой он всё так же работал стропальщиком на погрузке круглого леса в железнодорожные вагоны. Женился, родились две дочки - Алёна старшая и Варвара младшая. Когда в сентябре 2022-го началась частичная мобилизация, «Бабай» был готов, что его призовут, но - не призвали. Через год ушли по контракту служить Родине два брата, младший и потом средний. Артур «продержался» до марта 2024, но всё-таки не смог остаться в стороне, когда братья на передовой, а Родина и соотечественники в опасности.

«Бабай» тоже подписал контракт с Вооружёнными силами. Супруга сначала была против, но Артур всё объяснил, вторая половина поняла, приняла решение и помогла собраться. «Бабай», как и все, прошёл подготовку, после которой попал в отдельный инженерный сапёрный батальон, а затем перевёлся в штурмовой отряд. На фотографиях этого времени он уже собран и похож на настоящего солдатам. Не просто по обмундированию, не по «понтам» и внешним атрибутам, а по какой-то внутренней собранности. На снимках они стоят с товарищами в обнимку, суровые и серьёзные. Как настоящие братья.

При выполнении очередного боевого задания «Бабай» вместе с товарищем получили ранения. «Бабаю» прилетело в ступню - сквозное ранение; другу пробило левый бок. Ребята отползли в укрытие, Артур перевязал ногу, потом помог другу перевязаться, а дальше они просто лежали под обстрелом и ждали возможность выйти к своим. Получилось это сделать только рано утром. Двигались ползком на коленях, весь путь проделали сами – эвакуация до места добраться не могла. Два дня «Бабай» где-то полз, а на «открытках» просто вставал и шёл через боль – а что ещё делать.

«Бабай» признаётся, что страшно было только когда лежали раненые под обстрелом, и то не из-за возможной гибели как таковой - боялся что если убьют, тело никогда не попадёт домой. Слава Богу, вышли раненые, но живые. Сейчас Артур на лечение в госпитале, ногу «собрали» и он уже ходит потихоньку на костылях. Отдельное спасибо, большое и низкий поклон он адресует врачам, которые помогли и сделали всё что смогли чтобы сохранить ногу. К этим словам присоединяются и все бойцы ВС РФ.

«Бабай» давно не видел родных братьев, они воюют на разных направлениях и вживую не встречались уже больше года. Пока что созваниваются и списываются по возможности, трогательно поддерживают родственные узы и переживают друг за друга. Но кроме кровного, есть и боевое братство. С товарищами-сослуживцами Артур тоже на постоянной связи. Говорит о них так: «За каждого душу отдам». О них он готов рассказывать куда подробнее, чем о себе самом. Ну чем не старший брат? Смотрю на продемонстрированные мне фото, вглядываюсь в лица этих парней. Они обычные, простые. В общем, ребята из соседнего двора. На улице их встретите и не подумаете, что эти скромные парни ходили на штурм, смотрели в глаза смерти. И главное - они ничего героического не видят в своей боевой работе.

Такие братские отношения складываются в большинстве подразделений. Особенно болезненны в этой связи неизбежные потери. Но многие наотрез отказываются своих погибших товарищей- братьев безлично называть «двухсотыми». Задача тех, кто остался в строю – продолжить их дело. Чем и собирается заняться Артур, вернувшись с лечения. Такими парнями и была всегда сильна наша Отчизна. -0-