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Я – южный ваш друг и брат
Боевое братство представителей разных народов России служит межнациональной гармонии намного лучше любых формальных мероприятий
14 мая 2025 / 19:08
Я – южный ваш друг и брат

Станислав Смагин, ветеран СВО, корреспондент газеты «Военный вестник Юга России»

Артур - высокий темноволосый парень, любящий пошутить и посмеяться. В нём сложного рассмотреть жёсткого. Но только на первый взгляд. Он просто умеет отделять боевую работу и гражданскую жизнь. Она в прошлом, но и, конечно, в будущем, просто для этого будущего надо победить. 

«Бабай» неспешно рассказывает свою биографию.  Родился он в городе Хасавюрт,  где прожил до 1997 года. Потом семья переехала в посёлок Солгенский Вельского района Архангельской области, где закончил среднюю школу №86 в 2000 году. Увлекался футболом и тайским боксом. Семья была (и остаётся) дружной. Артур с теплотой вспоминает о братьях Арслане и Хасане и сестрах, с которыми были «не разлей вода».  

Пацаны по традиции всегда шкодили, а заводилой обычно был именно Артур -  впрочем, ему и «прилетало» за все проделки. Отец учил и воспитывали Артура,  что он старший сын и в ответе за своих родных братьев и сестёр, что он – опора и помощь родителей. Артур сполна выполнял свою миссию, при этом во вполне демократичном стиле - опекал младших, но не давил. Теперь все выросли и Артур гордится своими родными,  что они такие, какие они есть. Отдельное спасибо, как у любого нормального человека - маме.

Наш герой по окончанию школы  устроился на работу стропальщиком.  Семья большая, и парень сразу  стал помогать родным финансово. В 2002-м его призвали в армию, после которой он всё так же работал стропальщиком на погрузке круглого леса в железнодорожные вагоны. Женился, родились две дочки - Алёна старшая и Варвара младшая. Когда в сентябре 2022-го началась частичная мобилизация, «Бабай» был готов, что  его призовут,  но - не призвали.  Через год ушли по контракту служить Родине два брата, младший и потом средний.  Артур «продержался» до марта 2024, но всё-таки  не смог остаться в стороне,  когда  братья на передовой, а Родина и соотечественники в опасности.

«Бабай» тоже подписал контракт с Вооружёнными силами.  Супруга сначала была против, но Артур всё объяснил, вторая половина поняла, приняла решение и помогла собраться. «Бабай», как и все, прошёл  подготовку, после которой попал в отдельный инженерный сапёрный батальон, а затем перевёлся в штурмовой отряд. На фотографиях этого времени он уже собран и похож на настоящего солдатам. Не просто по обмундированию, не по «понтам» и внешним атрибутам, а по какой-то внутренней собранности. На снимках они стоят с товарищами в обнимку, суровые и серьёзные. Как настоящие братья.

При выполнении очередного боевого задания «Бабай» вместе с товарищем получили ранения. «Бабаю» прилетело  в ступню - сквозное ранение;   другу пробило левый бок. Ребята отползли в укрытие, Артур перевязал ногу, потом помог другу перевязаться, а дальше они просто лежали под обстрелом и  ждали возможность выйти к своим. Получилось это сделать только рано утром.  Двигались ползком на коленях,  весь путь проделали сами – эвакуация до места добраться не могла. Два дня «Бабай» где-то полз, а на «открытках» просто вставал и шёл через боль – а что ещё делать.

«Бабай» признаётся, что страшно было только когда лежали раненые под обстрелом, и то не из-за возможной гибели как таковой -  боялся что если убьют, тело никогда не попадёт домой. Слава Богу,  вышли раненые, но живые. Сейчас Артур на лечение в госпитале, ногу «собрали» и он  уже ходит потихоньку на костылях. Отдельное спасибо, большое и низкий поклон он адресует врачам, которые помогли и сделали всё что смогли чтобы сохранить ногу. К этим словам присоединяются и все бойцы ВС РФ.

«Бабай» давно не видел родных братьев, они воюют на разных направлениях и вживую не встречались уже больше года. Пока что созваниваются и списываются по возможности, трогательно поддерживают  родственные узы и переживают друг за друга. Но кроме кровного, есть и боевое братство.  С товарищами-сослуживцами Артур тоже на постоянной связи. Говорит о них так: «За каждого душу отдам».  О них он готов рассказывать куда подробнее, чем о себе самом. Ну чем не старший брат? Смотрю на продемонстрированные мне фото,  вглядываюсь в лица этих парней. Они обычные, простые. В общем, ребята из соседнего двора. На улице их встретите и не подумаете, что эти скромные парни ходили на штурм, смотрели в глаза смерти. И главное -  они ничего героического не видят в своей боевой работе.

Такие братские отношения складываются в большинстве  подразделений. Особенно болезненны в этой связи неизбежные потери. Но многие наотрез отказываются своих погибших товарищей- братьев безлично называть «двухсотыми».  Задача тех, кто остался в строю – продолжить их дело. Чем и собирается заняться Артур, вернувшись с лечения. Такими парнями и была всегда сильна наша Отчизна. -0-

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