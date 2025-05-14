Онищенко полагает, что 36 инфекций обладают потенциалом вызвать пандемию

На сегодняшний день 36 инфекций обладают потенциалом к тому, чтобы спровоцировать начало новой пандемии. Об этом заявил эпидемиолог, заместитель президента Российской академии образования академик РАН Геннадий Онищенко на пресс-конференции в Москве.

"На уровне Всемирной организации здравоохранения есть перечень 36 инфекций, которые сегодня наиболее вероятно могут вызвать следующую пандемию. В первую очередь, это грипп свиной, это грипп птичий. Существует возможность возникновения очередного штамма коронавируса, но он уже не будет называться COVID-19, и, конечно, метапневмовирус", - указал специалист.

Вместе с тем, по его словам, потенциалом обладают различные экзотические инфекции, такие как оспа обезьян и лихорадка Эбола.