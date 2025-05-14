Европейский союз пострадал от антироссийских санкций гораздо сильнее, чем сама Россия, но намерен и дальше идти по этому пути экономического суицида. Соответствующую точку зрения изложил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто по итогам совещания глав МИД стран Совета Европы в Люксембурге.

"Европейская экономика пострадала от санкций гораздо сильнее, чем российская", - подчеркнул он, передает телеканал М1. Вместе с тем, по словам министра, "европейцы хотят продолжать этот путь экономического суицида".

"Сегодня они пытаются окончательно подорвать суверенитет национальной энергетической политики. Они хотят вынудить страны Центральной Европы отказаться от дешевых и надежных источников энергии, создавая тем самым ситуацию, при которой расходы домохозяйств на электроэнергию в Центральной Европе могут удвоиться", - указал Сийярто, комментируя план Еврокомиссии, предполагающий полный отказ от поставок энергоносителей из РФ к концу 2027 года.