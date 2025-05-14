Сделка по ресурсам Украины: вопросов больше, чем ответов

Владимир Блинков, экономический обозреватель

Верховная Рада Украины 8 мая единогласно проголосовала за ратификацию ресурсной сделки с США. А 12 мая документ подписал и президент Незалежной Владимир Зеленский. Но, по поводу существа сделки, даже после ее подписания и ратификации остается больше вопросов, чем ответов.

Принятый документ является рамочным соглашением (далее – Соглашение), в котором практически нет конкретных цифр, поэтому неясно его реальное наполнение. И, если Зеленский знал, что подписывал, то Рада голосовала по большому счету в слепую. Депутаты были ознакомлены только с рамочным документом, в то время как по информации западных СМИ в Вашингтоне 30 апреля было подписано не только Соглашение, но и два технических приложения и дополнения, которые и содержат механизмы реализации сделки. По инсайдерской информации, в соответствии с этими документами, американцы получают возможность контролировать газо- и нефтетранспортную систему Украины, портовую инфраструктуру, а также атомную отрасль, добычу нефти, газа, редкоземельных металлов, железной, титановой, урановой, марганцевой и других руд.

Украинские эксперты отмечают следующие особенности Соглашения. По стилю изложения оно максимально приближено к действующим инвестиционным соглашениям, заключенным Украиной. По их мнению, такой подход указывает на то, что Зеленский и Ко. понадеялись, что уже после второй страницы из двенадцати большинство депутатов начнет дремать и легче будет утвердить документ. Характеризуя его текст, они отмечают следующую особенность – он изобилует фразами типа США «ожидают», а Украина «обязана», министерство финансов США «может», а правительство Украины «обязуется», правительство США «подтверждает», а правительство Украины «должно», указывающими на не совсем равное положение «высоких договаривающихся сторон».

По мнению украинских юристов, условия Соглашения предоставляют его нормам приоритет над украинским законодательством, так что дальнейшие законодательные изменения не могут ограничивать его действие. Американские инвесторы получают приоритет на всех этапах инвестиционного процесса: от получения информации и до прав на покупку добытого сырья. Вся информация в сфере недропользования, которая представляет коммерческий интерес, будет, в первую очередь, направляться в новообразованный фонд и американские инвесторы будут в течение 3-х месяцев оценивать свою заинтересованность в ней и только, если им предложение не подойдет, своей очереди дождутся все остальные. Причем, они не смогут получить более выгодные финансовые условия, чем были предложены американским инвесторам. То же касается и закупок продукции, цену лучше той, от которой откажутся американцы, украинская сторона не сможет никому предложить еще полгода. По инсайдерской информации, если в Соглашении об этом сказано вскользь, но четко прописано в соглашении об ограниченном партнерстве.

Управлять совместным украинско-американским фондом (далее – Фонд) будет Совет с равным количеством представителей Украины и США, а «помогать» ему будут четыре комитета, в которых США имеют небольшой приоритет в количественном составе: инвестиционный комитет (3 менеджера США, 2 - от Украины), административный комитет (та же пропорция), аудиторский комитет (по 2 представителя США и Украины), и комитет по поиску проектов (3 менеджера Украины и 2 - от США).

США в Фонд не инвестируют, но предоставляют Украине оружие. Украина же отчисляет в него 50% всех арендных платежей, лицензионных сборов и сумм, подлежащих уплате правительству по соглашениям о разделе продукции. Выплаты касаются лицензий, выданных после вступления документа в силу и так называемых «спящих» лицензий (более 3000). К последним приравнены также отдельные действующие, в частности те, которые за последние десять лет имели менее 1% добытых балансовых запасов, а также те, по которым более 5 лет фиксируется невыполнение утвержденной рабочей программы.

Заработанные Фондом средства могут реинвестироваться в инфраструктурные или добывающие проекты, распределяться между партнерами (но не ранее чем через 10 лет) и использоваться на операционные расходы. А, если «украинский партнер» не будет выполнять взятые обязательства, украинские менеджеры теряют право голоса в Совете и соответствующих комитетах Фонда. Что касается нарушений со стороны американского партнера, кары не предусмотрены.

Администрация Трампа согласилась предоставить украинцам передовые технологии для разработки новых месторождений. Кроме того, американцы профинансируют новые проекты по добыче редкоземельных металлов на 50% и обеспечат их защиту и безопасность (действующие месторождения и шахты под Соглашение не подпадают).

По предложению комитета Рады по вопросам международной политике в итоговый текст Соглашения внесена поправка: «Это соглашение действует на всей территории Украины в рамках международно-признанных границ». Понятно, что в России не действуют нормы, принятые Радой, и это не более, чем попытка создать условия для оспаривания прав на добычу сырья в новых регионах РФ в международных судах.

Анализ норм Соглашения показывает, что его цель - возместить расходы США на войну в Украине сохранилась. Ее еще раз подтвердил и замглавы аппарата Белого дома Стивен Миллер, заявив, что это один из самых важных моментов. Но, в результате работы американских юристов, нанятых Украиной, США больше не рассматривают всю ранее оказанную Киеву помощь в качестве своего взноса в Фонд т.е. как бы обнуляется изначальная идея, которую продвигал Трамп. Фонд планируется пополнять исключительно за счет доходов от новых месторождений. Но, в этом случае темпы его наполнения будут крайне низкими и США свои деньги вернут очень не скоро. Поэтому, нельзя исключить того, что власти Незалежной могут, «по совету США», обнулить действующие лицензии или передать их госкомпаниям и тогда они приобретут статус новых.

Соглашение предусматривает возмездное оказание новой военной помощи и не предусматривает никаких гарантий безопасности.

Отмечу, что как указано в Соглашении, прибыль не подлежит налогообложению, доходы от продажи добытых ископаемых пойдут не в бюджет Украины, а в находящийся в США Фонд, а половина этих средств прямо американцам. Украина обязалась гарантировать выплату денег Фонду по курсу НБУ во время военного положения и три месяца после него вне зависимости от платежного баланса или дефицита валюты, нет прямых запретов на конвертацию этих средств в иностранную валюту для последующего вывода с Украины. Прекратить действие Соглашения могут только две стороны на паритетных началах, так что следующее украинское правительство и президент обязаны согласовывать с США его завершение.

В целом, заложенная в Соглашении схема фактически предусматривает передачу США права на ресурсы Украины в обмен на возможность продолжать войну с Россией, что гарантирует Зеленскому сохранение власти на какой-то период. И, в итоге, Соглашение будет работать на продолжение войны и убивать российских и украинских солдат.

В Соглашении полностью обойден вопрос финансирования социальных расходов. По-видимому, теперь это, как и заявлял Трамп, проблема только Европы, как и финансирование поставок вооружений на Украину.