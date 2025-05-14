Банк России 15 мая выпустит в обращение памятную серебряную монету "100-летие Международного детского центра "Артек" серии "Исторические события".

Согласно сообщению регулятора, монета из серебра номиналом три рубля имеет форму круга диаметром 39 мм. Масса драгоценного металла в чистоте - 31,1 г, проба сплава - 925. Тираж изделия - три тыс. штук. Она изготовлена качеством "пруф".

"Артек, который начинался в 1925 году с четырех брезентовых палаток у подножия горы Аю-Даг, был самым знаменитым пионерским лагерем СССР, куда мечтали попасть не только пионеры со всех уголков Союза, но и дети из других стран. Сегодня это один из крупнейших в мире международных детских центров. За все время его существования в Артеке побывало свыше 1,8 млн детей. Артек часто называют столицей страны детства", - указали в ЦБ.

Подчеркивается, что выпускаемые монеты обязательны к приему по номиналу во все виды платежей и являются законным средством наличного платежа на территории России.