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Профессор Хейфиц: Латамерика смотрит на Китай как геополитического партнера
14 мая 2025 / 20:00
Профессор Хейфиц: Латамерика смотрит на Китай как геополитического партнера

Выступая на форуме Китай-Сообщество государств Латинской Америки и Карибского бассейна, китайский лидер Си Цзиньпин объявил о планах по налаживанию более тесных связей с Латинской Америкой в политической, экономической, научной и иных сферах.

Он, в частности, пообещал увеличить импорт из региона, стимулировать китайские компании к увеличению инвестиций и заявил, что Пекин планирует расширить сотрудничество в области чистой энергетики, телекоммуникаций 5G и искусственного интеллекта. Он также объявил о новой кредитной линии на 66 миллиардов юаней (9,2 миллиарда долларов) для поддержки финансирования стран Латинской Америки и Карибского бассейна.

Торговля Китая с этим регионом быстро растёт и впервые в прошлом году превысила 500 миллиардов долларов, поскольку Китай импортирует большие объемы сельскохозяйственной продукции, такой как соевые бобы и говядина, а также нефть, железную руду и другое минеральное сырье

Главный редактор журнала "Латинская Америка" профессор СПГУ Виктор Хейфец отмечает в этой связи, что «влияние Китая в Латинской Америке достаточно серьезно. Китай является в ряде случаев первым или вторым торговым партнером многих государств Латинской и Карибской Америки. Например, в Бразилии он является первым, оттеснив на второе место США.  Есть страны, где он является вторым, но очень заметным партнером. А состоявшийся саммит Китай - Латинская Америка продемонстрировал не только экономическое, но и политическое влияние Китая, поскольку он проходил до объявленных переговоров США и Китай по тарифам, то есть Пекин явно демонстрирует, что у него есть ряд регионов, на которые он может опереться. При этом подчеркну, что не вся Латинская Америка будет готова встать на сторону Китая в переговорах с США, но то, что Латинская Америка смотрит на Китай как на экономического и геополитического партнера - это не вызывает сомнений».

По словам эксперта, «то, что Латинская Америка является полем конфликта между США и Китаем, известно давно. Для США принципиально важно вытеснить оттуда КНР в первую очередь потому, что Китай для США главный соперник. У США товарооборот со странами континента 650 млрд. долларов, у Китая более 500 млрд. долларов. К примеру, у ЕС уже сильно меньше - где-то 270 млрд. долларов. Поэтому о китайской угрозе американцы знают и давно об этом говорят, в том числе они особо опасаются военно-технического сотрудничества Китая со странами региона, которое пока не такое большое, но оно есть». -0-              

Профессор Хейфиц: Латамерика смотрит на Китай как геополитического партнера
Профессор Хейфиц: Латамерика смотрит на Китай как геополитического партнера
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