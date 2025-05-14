Рубио и Уиткофф 16 мая отправятся в Турцию для участия в переговорах по Украине

Спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф сообщил в Дохе, что он и госсекретарь США Марко Рубио 16 мая отправятся в Стамбул для участия в переговорах по Украине. Об этом информировало агентство Reuters.

В минувшее воскресенье президент России Владимир Путин предложил Киеву возобновить без предварительных условий прямые переговоры, прерванные им в 2022 году. Диалог предлагается начать 15 мая в Стамбуле. Со своей стороны, Владимир Зеленский заявил о намерении 15 мая прибыть в Стамбул.

В Белом доме 13 мая заявили, что в Стамбул едут Рубио, Уиткофф и американский спецпосланник по Украине Кит Келлог.