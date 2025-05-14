Почему вырос рейтинг Трампа. Мнение политолога

Рейтинг одобрения президента США Дональда Трампа вырос на этой неделе согласно опросу Reuters/Ipsos. Опрос показал, что 44% респондентов одобрили деятельность лидера США, что на 4% выше уровня, зафиксированного в предыдущем опросе, проведённом 25-27 апреля. Одобрение экономической политики Трампа выросло с 36% до 39%. При этом Трамп начал свой президентский срок с рейтингом одобрения 47%.

Кандидат политических наук, ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Павел Шариков считает, что «рост рейтинга Трампа связан с отсутствием плохих новостей, в том числе таких, которые особенно сильно будоражат американское общество. Важным фактором здесь стала торговая сделка с Китаем, о которой объявили несколько дней тому назад. Потому самым важным фактором роста рейтинга является фактор американского потребления. А особенностью последнего десятилетия стало то, что основная масса товаров поступает из Китая. Поэтому, когда Трамп ввел пошлины на китайские товары в 125% потом 145%, понятно, что это отразилось бы через какое-то время на кошельках американцев. И то, что Трамп заключил сделку с Китаем по взаимному снижению тарифов, стало основным фактором некоторого роста позитивного отношения американцев к своему президенту. Тем более, что Трамп позиционирует эту сделку, как и любое другое действие, как национальную победу».

Однако эксперт не уверен в стабильности тенденции роста ободрения Трампа: «президент каждый день делает какие-то заявления, какие-то шаги, которые бывают очень странными. Сейчас, например, очень активно обсуждается тема подарка от властей Катара самолета за 400 млн. долларов. И, казалось бы, на пустом месте возникает проблема, но, тем не менее, логично, что демократы обвиняют Трампа в коррупции. Поэтому тенденция продолжительности роста рейтинга Трампа зависит от того, какие он предпринимает действия и какие он делает заявления. А какие он сделает заявления через час, через день-два, через минуту – это неизвестно никому».