Политический аналитик Шипилин о возможной поездке Путина в Стамбул

Путин может поехать в Стамбул, если на переговорах будут удовлетворены все требования России. Путин вполне адекватно оценивает неадекватность противоположной стороны. Он, конечно, сказал, что Россия всерьез относится к этим переговорам – и это действительно так, но в Кремле не могут не учитывать, что они имеют дело с довольно специфической публикой.

При этом, как президент, Путин обязан верить, что переговорщики от Украины настроены также серьезно, как он сам. Глава государства не может относиться к переговорам несерьезно. Путин должен испробовать все возможные варианты, если ничего не получится, тогда весь мир убедится, что Украина и ее кураторы – за войну.

Такое мнение высказал в видеоинтервью ИА "Инфорос" политический аналитик Павел Шипилин.



Полностью интервью эксперта можно посмотреть на канале "Инфорос" по адресу:

https://rutube.ru/video/2faf0c9afb28b3e5293d465e20634c1f/