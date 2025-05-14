ООН: молодежь составила 25% нынешнего населения Земли

Молодежь, согласно текущим оценкам, составила 25% нынешнего населения планеты. Об этом заявил директор Информационного центра ООН в России Владимир Кузнецов на полях международного экономического форума "Россия - Исламский мир: KazanForum".

"Есть достаточно интересное выражение - молодежь сегодня, по подсчетам, составила 25% нынешнего населения Земли, но это, конечно, 100% будущего населения Земли", - сказал он в беседе с ТАСС.

"Молодежная политика - это очень важное направление в деятельности ООН. В 2021 году была принята молодежная повестка ООН. Так, и в Новой повестке дня для мира, и в Пакте во имя будущего, который был принят в сентябре на Генеральной Ассамблее ООН во время Саммита будущего, молодежи уделяется очень большое внимание. Даже была принята Декларация о будущих поколениях. Если коротко, то молодежь должна сама решать те вопросы, которые связаны с ее будущим. Безусловно, при поддержке всех остальных", - указал Кузнецов.

XVI международный экономический форум "Россия - исламский мир: KazanForum" проходит в Казани с 13 по 18 мая. Участие в мероприятии подтвердили представители свыше 100 стран.