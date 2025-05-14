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Доклад по МН17 нацелен на срыв визита премьера Малайзии
14 мая 2025 / 20:29
Доклад по МН17 нацелен на срыв визита премьера Малайзии

Информацию Совета Международной организации гражданской авиации (ICAO) об ответственности Москвы за крушение в 2014 году Boeing 777 компании Malaysia Airlines, выполнявшего рейс MH17, опубликовали намерено, чтобы омрачить визит премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима в РФ. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Всем понятно, что это сделано специально, чтобы попытаться омрачить визит. Это не удалось", - заявил он журналистам.

Министр отметил, что "наши малайзийские друзья" видят, что те, кто занялся этим расследованием, выполняли свою работу нечистоплотно.

Лавров добавил, что "фактов полно": украинцы так и не дали данные со своих радаров, в отличие от Москвы, американцы так и не дали данные со своих спутников, а судьи в Гааге записали, что к крушению причастна Россия, поскольку им предоставили данные с американских спутников. "Ну так же юриспруденция не осуществляется!" - подчеркнул глава ведомства.

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