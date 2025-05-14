Президент Бразилии сделал короткую остановку в Москве и покинул Россию

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва сделал короткую остановку в Москве и уже покинул Россию. Об этом со ссылкой на посольство этой страны сообщает ТАСС.

"Президент сделал краткую остановку и уже покинул Москву", - говорится в сообщении.

Ранее Лула да Силва на пресс-конференции в Пекине сообщил, что планирует вернуться в российскую столицу по окончании своего визита в Китай, чтобы пообщаться с президентом РФ Владимиром Путиным о предстоящих российско-украинских переговорах в Стамбуле.

Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Кремль проинформирует, если Путин проведет встречу с бразильским лидером.