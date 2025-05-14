Торговые войны Израиль vs ХАМАС Переговоры по Украине Трамп 2.0
Москва
14 мая 2025 / 21:30
КОТИРОВКИ
USD
14/05
97.9241
EUR
14/05
104.8872
Новости часа
NYT: бизнес-империя семьи Трампа за месяц его президентства заработала $2 млрд Доклад по МН17 нацелен на срыв визита премьера Малайзии
Москва
14 мая 2025 / 21:30
Котировки
USD
14/05
97.9241
0.0000
EUR
14/05
104.8872
0.0000
Политический аналитик Шипилин о возможной поездке Путина в Стамбул
Политический аналитик Шипилин о возможной поездке Путина в Стамбул
Почему вырос рейтинг Трампа. Мнение политолога
Почему вырос рейтинг Трампа. Мнение политолога
Профессор Хейфиц: Латамерика смотрит на Китай как на геополитического партнера
Профессор Хейфиц: Латамерика смотрит на Китай как на геополитического партнера
Вброс по МН17 нацелен на срыв визита премьера Малайзии
Сергей Лавров
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Политика / Русский мир / Геополитика
Политика
Президент Бразилии сделал короткую остановку в Москве и покинул Россию
14 мая 2025 / 19:43
Президент Бразилии сделал короткую остановку в Москве и покинул Россию
© AP Photo/ Geert Vanden Wijngaert/ТАСС

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва сделал короткую остановку в Москве и уже покинул Россию. Об этом со ссылкой на посольство этой страны сообщает ТАСС.

"Президент сделал краткую остановку и уже покинул Москву", - говорится в сообщении.

Ранее Лула да Силва на пресс-конференции в Пекине сообщил, что планирует вернуться в российскую столицу по окончании своего визита в Китай, чтобы пообщаться с президентом РФ Владимиром Путиным о предстоящих российско-украинских переговорах в Стамбуле.

Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Кремль проинформирует, если Путин проведет встречу с бразильским лидером.

Политический аналитик Шипилин о возможной поездке Путина в Стамбул
Политический аналитик Шипилин о возможной поездке Путина в Стамбул
Почему вырос рейтинг Трампа. Мнение политолога
Почему вырос рейтинг Трампа. Мнение политолога
Профессор Хейфиц: Латамерика смотрит на Китай как на геополитического партнера
Профессор Хейфиц: Латамерика смотрит на Китай как на геополитического партнера
Вброс по МН17 нацелен на срыв визита премьера Малайзии
Сергей Лавров
Все интервью
20:30
NYT: бизнес-империя семьи Трампа за месяц его президентства заработала $2 млрд
20:29
Доклад по МН17 нацелен на срыв визита премьера Малайзии
20:12
Ушаков: Россия в ближайшее время готовится принимать многих иностранных гостей
19:58
В Анапе до конца года отменят сбор туристического налога
19:43
Президент Бразилии сделал короткую остановку в Москве и покинул Россию
19:27
ООН: молодежь составила 25% нынешнего населения Земли
19:06
Рубио и Уиткофф 16 мая отправятся в Турцию для участия в переговорах по Украине
18:47
Банк России выпустит серебряную монету к 100-летию "Артека"
18:35
Сийярто: Евросоюз продолжает санкциями "экономический суицид"
18:17
Онищенко полагает, что 36 инфекций обладают потенциалом вызвать пандемию
Все новости
Актально
Торговые войны
Израиль vs ХАМАС
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения
Партнеры