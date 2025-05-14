В Анапе до конца года отменят сбор туристического налога

Мэр Анапы Василий Швец поддержал инициативу о временном отказе от туристического налога в муниципалитетах, где продолжается устранение последствий разлива нефтепродуктов. Соответствующее сообщение распространила мэрия города-курорта.

Днем ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев предложил временно отменить взимание туристического налога в районах, пострадавших от разлива нефтепродуктов в результате крушения танкеров в Керченском проливе зимой.

"В Анапе приостановят сбор туристического налога до конца года. Мэр курорта Василий Швец поддержал озвученное губернатором Краснодарского края предложение о временной отмене сбора турналога в муниципалитетах, где продолжается ликвидация последствий ЧС после разлива нефтепродуктов", - следует из сообщения.

Отмечается, что отмена туристического налога поможет поддержать объекты курортной сферы и дополнительно простимулирует туристов.