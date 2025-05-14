Ушаков: Россия в ближайшее время готовится принимать многих иностранных гостей

Россия готовится принимать в ближайшее время многих зарубежных гостей, в том числе на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, передает ТАСС.

"В ближайшее время мы будем принимать многих гостей, в том числе на питерском форуме", - отметил он.

ПМЭФ в этом году пройдет с 18 по 21 июня. Как сообщали организаторы в конце прошлого месяца, свое участие в нем подтвердили представители более 92 стран и территорий - это на 5% больше, чем годом ранее.

В рамках форума намечены 15 двусторонних бизнес-диалогов с партнерами из Армении, Африки, Бахрейна, Вьетнама, ЕС, Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Латинской Америки, Молдавии, Монголии, Таиланда, Узбекистана, а также ЕАЭС - АСЕАН.