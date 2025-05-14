NYT: бизнес-империя семьи Трампа за месяц его президентства заработала $2 млрд

Бизнес-империя семьи нынешнего президента США заработала по меньшей мере $2 млрд за первый месяц президентского срока Дональда Трампа. Об этом пишет газета The New York Times, ссылаясь на финансовые документы и источники.

По данным издания, основные поступления связаны с иностранными инвестициями в криптовалютные инициативы, недвижимость и эксклюзивные клубные проекты. Запуск криптовалюты TRUMP, управляемой Дональдом Трампом - младшим, принес не менее $174 млн. Вместе с тем ОАЭ инвестировали $2 млрд в криптопроект World Liberty Financial, где руководящие позиции занимают Эрик Трамп и Дональд Трамп - младший.

Как отмечается, значительные средства поступают от сделок с недвижимостью. Катар участвует в финансировании курортного комплекса Trump стоимостью $5,5 млрд, а саудовская компания с государственными связями вложила $1 млрд в Trump International Hotel and Tower в Дубае. Кроме того, выделяется соглашение Сербии с Джаредом Кушнером (зять Трампа) о строительстве отеля на месте бывшего здания Минобороны Югославии - проект оценивается в $1 млрд.

В материале указывается, что Белый дом отрицает конфликт интересов, утверждая, что бизнесом полностью управляют сыновья американского лидера. Вместе с тем NYT обращает внимание, что текущие объемы поступлений в бизнес-структуры семьи действующего хозяина Белого дома не имеют прецедентов в современной истории Соединенных Штатов.