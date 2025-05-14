Торговые войны Израиль vs ХАМАС Переговоры по Украине Трамп 2.0
Москва
14 мая 2025 / 21:46
КОТИРОВКИ
USD
14/05
97.9241
EUR
14/05
104.8872
Новости часа
Кравцов сообщил, что Жириновскому посвятят урок "Разговоров о важном" NYT: бизнес-империя семьи Трампа за месяц его президентства заработала $2 млрд
Москва
14 мая 2025 / 21:46
Котировки
USD
14/05
97.9241
0.0000
EUR
14/05
104.8872
0.0000
Политический аналитик Шипилин о возможной поездке Путина в Стамбул
Политический аналитик Шипилин о возможной поездке Путина в Стамбул
Почему вырос рейтинг Трампа. Мнение политолога
Почему вырос рейтинг Трампа. Мнение политолога
Профессор Хейфиц: Латамерика смотрит на Китай как на геополитического партнера
Профессор Хейфиц: Латамерика смотрит на Китай как на геополитического партнера
Вброс по МН17 нацелен на срыв визита премьера Малайзии
Сергей Лавров
Все интервью
/ Россия / Общество / Образование / Политика и религия
Общество
Кравцов сообщил, что Жириновскому посвятят урок "Разговоров о важном"
14 мая 2025 / 20:44
Кравцов сообщил, что Жириновскому посвятят урок "Разговоров о важном"
© Александр Астафьев/ POOL/ ТАСС

Одно из внеурочных занятий "Разговоры о важном" будет посвящено жизни основателя ЛДПР Владимира Жириновского. Об этом заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов в ходе заседания оргкомитета по подготовке празднования 80-летия со дня рождения Жириновского.

"Важно сохранять политическое и научное наследие Владимира Вольфовича, чтобы школьники знали о его достижениях. Со стороны Минпросвещения в плане празднования юбилея предусмотрен ряд мероприятий, в том числе включение в программу внеурочной деятельности "Разговоры о важном" и в научно-практическую конференцию в рамках Всероссийского конкурса "Отечество: история, культура, природа, этнос" тем, посвященных жизни Владимира Вольфовича и его вкладу в развитие социально-гуманитарного знания", - цитирует его пресс-служба Минпросвещения.

Министр также подчеркнул важность проработки юбилейных событий как на федеральном, так и на региональном уровнях.

Внеурочные занятия "Разговоры о важном" проходят во всех школах и колледжах России по понедельникам.

Жириновский - основатель и первый лидер партии ЛДПР, депутат Госдумы. Скончался 6 апреля 2022 года в возрасте 75 лет. Президент России в ноябре прошлого года подписал указ о праздновании на государственном уровне 80-летия Жириновского в 2026 году. 

Политический аналитик Шипилин о возможной поездке Путина в Стамбул
Политический аналитик Шипилин о возможной поездке Путина в Стамбул
Почему вырос рейтинг Трампа. Мнение политолога
Почему вырос рейтинг Трампа. Мнение политолога
Профессор Хейфиц: Латамерика смотрит на Китай как на геополитического партнера
Профессор Хейфиц: Латамерика смотрит на Китай как на геополитического партнера
Вброс по МН17 нацелен на срыв визита премьера Малайзии
Сергей Лавров
Все интервью
20:44
Кравцов сообщил, что Жириновскому посвятят урок "Разговоров о важном"
20:30
NYT: бизнес-империя семьи Трампа за месяц его президентства заработала $2 млрд
20:29
Доклад по МН17 нацелен на срыв визита премьера Малайзии
20:12
Ушаков: Россия в ближайшее время готовится принимать многих иностранных гостей
19:58
В Анапе до конца года отменят сбор туристического налога
19:43
Президент Бразилии сделал короткую остановку в Москве и покинул Россию
19:27
ООН: молодежь составила 25% нынешнего населения Земли
19:06
Рубио и Уиткофф 16 мая отправятся в Турцию для участия в переговорах по Украине
18:47
Банк России выпустит серебряную монету к 100-летию "Артека"
18:35
Сийярто: Евросоюз продолжает санкциями "экономический суицид"
Все новости
Актально
Торговые войны
Израиль vs ХАМАС
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения
Партнеры