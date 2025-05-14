Одно из внеурочных занятий "Разговоры о важном" будет посвящено жизни основателя ЛДПР Владимира Жириновского. Об этом заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов в ходе заседания оргкомитета по подготовке празднования 80-летия со дня рождения Жириновского.

"Важно сохранять политическое и научное наследие Владимира Вольфовича, чтобы школьники знали о его достижениях. Со стороны Минпросвещения в плане празднования юбилея предусмотрен ряд мероприятий, в том числе включение в программу внеурочной деятельности "Разговоры о важном" и в научно-практическую конференцию в рамках Всероссийского конкурса "Отечество: история, культура, природа, этнос" тем, посвященных жизни Владимира Вольфовича и его вкладу в развитие социально-гуманитарного знания", - цитирует его пресс-служба Минпросвещения.

Министр также подчеркнул важность проработки юбилейных событий как на федеральном, так и на региональном уровнях.

Внеурочные занятия "Разговоры о важном" проходят во всех школах и колледжах России по понедельникам.

Жириновский - основатель и первый лидер партии ЛДПР, депутат Госдумы. Скончался 6 апреля 2022 года в возрасте 75 лет. Президент России в ноябре прошлого года подписал указ о праздновании на государственном уровне 80-летия Жириновского в 2026 году.