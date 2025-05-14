Путин загадал премьеру Малайзии загадку про три трона

Обмен информацией между различными культурами очень полезен, даже если их ценности близки. На это обратил внимание президент России Владимир Путин, рассказывая журналистам об экскурсии, которую он провел в Кремле для премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима.

Ибрагим при общении с Путиным отметил, что "интересуется историей и культурой России". "Это мы тоже ценим", - указал российский лидер и провел экскурсию, в частности, по Андреевскому залу Большого Кремлевского дворца - до революции 1917 года наиболее украшенному тронному залу Первопрестольной.

"Там расположены три трона. И я поинтересовался у господина премьера-министра: "Вот стоят три трона: один - для царя, второй - для его жены, для царицы, а третий трон, как вы думаете, для кого?"

"Господин премьер, практически не задумываясь, ответил: "Для второй жены", - под смех присутствующего здесь же Ибрагима пересказал российский лидер. "Вот это - ответ настоящего представителя исламской культуры", - указал Путин.

"Наши традиционные ценности, может быть, в чем-то не совпадают, но обмен информацией, он всегда полезен для обеих сторон", - заключил глава российского государства.

Вместе с тем гость из Куала-Лумпура, смеясь, попросил ответного слова, уточнив, что у него одна жена. "Но я чувствую, что это был какой-то тест от президента России", - добавил он.

"А вот второй трон - для мамы", - заявил президент РФ. "А я понял, что это для матери!" - заверил в ответ малайзийский премьер.