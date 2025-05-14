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Путин загадал премьеру Малайзии загадку про три трона
14 мая 2025 / 21:05
Путин загадал премьеру Малайзии загадку про три трона
© ТАСС

Обмен информацией между различными культурами очень полезен, даже если их ценности близки. На это обратил внимание президент России Владимир Путин, рассказывая журналистам об экскурсии, которую он провел в Кремле для премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима.

Ибрагим при общении с Путиным отметил, что "интересуется историей и культурой России". "Это мы тоже ценим", - указал российский лидер и провел экскурсию, в частности, по Андреевскому залу Большого Кремлевского дворца - до революции 1917 года наиболее украшенному тронному залу Первопрестольной.

"Там расположены три трона. И я поинтересовался у господина премьера-министра: "Вот стоят три трона: один - для царя, второй - для его жены, для царицы, а третий трон, как вы думаете, для кого?"

"Господин премьер, практически не задумываясь, ответил: "Для второй жены", - под смех присутствующего здесь же Ибрагима пересказал российский лидер. "Вот это - ответ настоящего представителя исламской культуры", - указал Путин.

"Наши традиционные ценности, может быть, в чем-то не совпадают, но обмен информацией, он всегда полезен для обеих сторон", - заключил глава российского государства.

Вместе с тем гость из Куала-Лумпура, смеясь, попросил ответного слова, уточнив, что у него одна жена. "Но я чувствую, что это был какой-то тест от президента России", - добавил он.

"А вот второй трон - для мамы", - заявил президент РФ. "А я понял, что это для матери!" - заверил в ответ малайзийский премьер.

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