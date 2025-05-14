США и Катар заключили соглашение на $1,2 трлн

США и Катар подписали соглашение, объем которого составляет $1,2 трлн, сказано в пояснительном документе Белого дома.

"В среду, 14 мая, в Катаре президент США Дональд Трамп подписал соглашение с Катаром об экономическом обороте на сумму по меньшей мере $1,2 трлн. Президент также объявил о заключении экономических сделок на общую сумму свыше $243,5 млрд между США и Катаром, включая историческую сделку по продаже самолетов Boeing и двигателей GE Aerospace авиакомпании Qatar Airways", - говорится в заявлении.

Таким образом, Qatar Airways приобретет 210 современных лайнеров Boeing 787 Dreamliner и 777X за $96 млрд. Вместе с тем Катар закупит у американской компании General Atomics восемь беспилотников большой продолжительности полета MQ-9B за $2 млрд. Кроме того, монархия приобретет у американской корпорации Raytheon средства для борьбы с дронами на $1 млрд.