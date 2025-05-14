Калининградская область в 2025 году намерена принять 2,5 млн туристов

Власти Калининградской области ожидают рост туристического потока в регион по итогам текущего года до 2,5 млн человек. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Беспрозванных в эфире телеканала "Россия-24".

"У нас туристический поток демонстрирует рост год от года. Буквально в апреле в гостиницах не было практически ни билетов, ни свободных мест. В этом году прогнозируется 2,5 млн туристов", - отметил он.

Беспрозванных убежден, что это достаточно большой поток гостей, и область готовит инфраструктуру, чтобы достойно принять их и предоставить комфортный отдых, не оставляя без внимания комфорт жителей региона.

В 2024 году в Калининградской области побывали около 2,2 млн человек.