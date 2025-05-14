Путин поговорил по телефону с остановившимся в Москве Лулой да Силвой

Президент России Владимир Путин побеседовал по телефону с бразильским лидером Луисом Инасиу Лулой да Силвой в ходе его технической остановки в Москве. Об этом информировала пресс-служба Кремля.

"Состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой", - следует из сообщения.

Уточняется, что разговор прошел во время технической остановки бразильского спецрейса в российской столице по пути из Китая.

Своими планами вернуться в Россию Лула да Силва поделился на пресс-конференции в Пекине в ходе своего визита в КНР. Он намеревался обсудить с Путиным предстоящие российско-украинские переговоры в Стамбуле. В среду, 14 мая, президент Бразилии сделал краткую остановку в Москве и покинул Россию.