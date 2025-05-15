Политолог Макаренко: перспективы завершения украинского конфликта пока не просматриваются

Переговорный процесс по разрешению украинского кризиса идет сложно и маловероятно, что он скоро завершится успехом.

Мы должны понимать, что у России есть условия, которые должны соблюдаться всеми участниками возможного соглашения. А в нем участвует не только Украина, но и ЕС и США, которые поставляют на Украину оружие. И ВПК Америки совершенно не заинтересован в прекращении таких поставок. Никакие сделки по редкоземельным металлам не заменят прибыли от войны.

У этого конфликта слишком много игроков. Привести их интересы к единому знаменателю – практически невозможно. Решение этой проблемы, похоже, оказалось не под силу и США. Америка уже заявляет о готовности выйти из переговорного процесса.

Такое мнение высказал в видеоинтервью ИА «Инфорос» политолог, доцент МПГУ Олег Макаренко.

Полностью интервью эксперта можно посмотреть на канале "Инфорос" по адресу:

https://rutube.ru/video/afe55b931c774098316de4ea24fd9a22/