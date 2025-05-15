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Политолог Ежов: коллективный Запад никогда не был реально коллективным
15 мая 2025 / 11:35

Коллективный Запад это – идеологема, и он не является каким-то объединением государств по географическому признаку. Например, восточную страну Японию принято причислять к коллективному Западу по идеологическим соображениям. Если мы ставим вопрос о расколе коллективного Запада, нужно понимать, а был ли Запад един изначально?

Конечно, там нет единства. Все, что мы можем наблюдать – это тактические союзы, заключаемые странами запада в рамках каких-то отдельных проблем. Нельзя говорить о стабильности того, что изначально нестабильно или даже в реальности не существует. 

Такое мнение высказал в видеоинтервью ИА "Инфорос"  высказал кандидат политических наук, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Дмитрий Ежов.

Полностью интервью эксперта можно посмотреть на канале "Инфорос" по адресу:

 https://rutube.ru/video/c05b85c7a5d7ccb93eaefa6f1f995fec/

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