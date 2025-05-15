Политолог Журавлев: переговоры по Украине не должны стать основанием для нового «жеста доброй воли»

Переговоры в Стамбуле не должны стать основанием для очередного «жеста доброй воли». Пока Россия не увидит такого же жеста со стороны оппонентов – даже говорить об этом не стоит. Переговоры не должны также стать причиной для прекращения огня. Все мы понимаем, как Украина использует любую передышку.

Переговоры не помешают, но они не должны стать основным событием – центром, вокруг которого все вертится. Центром, к сожалению, остается продолжение войны, поскольку никаких гарантий в случае мира России не обещано.

Такое мнение высказал в видеоинтервью ИА "Инфорос" научный руководитель Института региональных проблем, доцент Финансового университета при правительстве России, кандидат политических наук Дмитрий Журавлев.

Полностью интервью эксперта можно посмотреть на канале "Инфорос" по адресу:

https://rutube.ru/video/36b213183687d9864032ea1895b5f112/