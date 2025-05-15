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Москва
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Политолог Макаренко: в переговорах с США Иран не хочет потерять лицо
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Безопасность
Политолог Макаренко: в переговорах с США Иран не хочет потерять лицо
15 мая 2025 / 11:44

Новый виток переговоров по Ирану, по словам специального посланника США на Ближнем Востоке Стивена Уиткоффа, идет успешно. Но, Уиткофф и в Москву прилетал несколько раз, а потом отчитывался об успехе.

В решении иранской проблемы главными интересантами являтся Иран (он – в первую очередь), Соединенные Штаты и Израиль. Позиция Израиля однозначна – надо бомбить. США тоже говорят об ударах, если Иран не подпишет договор. При этом для самого Ирана потеря лица на Востоке – даже хуже, чем сворачивание ядерной программы. Ирану сложно уступить давлению тех государств, которые хотят забрать у него то, что он вел и разрабатывал десятилетиями.

Такое мнение высказал в видеоинтервью ИА «Инфорос» политолог, доцент МПГУ Олег Макаренко.

Полностью интервью эксперта можно посмотреть на канале "Инфорос" по адресу:

 https://rutube.ru/video/0525646ede2e940ac35833d014356489/

 

Политолог Макаренко: в переговорах с США Иран не хочет потерять лицо
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