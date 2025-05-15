Президент РФ 14 мая провел совещание по подготовке переговоров в Стамбуле

Президент РФ Владимир Путин провел в среду вечером совещание по подготовке ожидаемых переговоров с Киевом в Стамбуле. Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков при общении с журналистами.

Представитель Кремля отметил, что в ходе совещания накануне отлета помимо участников делегации присутствовали глава МИД РФ Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов и все командующие группировками в зоне СВО, начальник Генштаба Валерий Герасимов, руководитель Росгвардии Виктор Золотов, глава ФСБ Александр Бортников, а также секретарь Совбеза Сергей Шойгу.