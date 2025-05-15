Лидер АдГ Вайдель призвала возобновить импорт российского газа

Сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алис Вайдель раскритиковала канцлера ФРГ Фридриха Мерца за экономическую политику правительства и выступила за возобновление поставок газа из России и работы атомных электростанций (АЭС).

По ее словам, промышленное производство в Германии резко падает, безработица стремительно ширится. Цены на энергоносители слишком высокие, подчеркнула лидер АдГ. "Без надежного и доступного энергоснабжения экономическая реконструкция невозможна", - указала она, выступая в Бундестаге.

"Пора покончить с энергетическим переходом. Необходимо форсировать возвращение к атомной и угольной энергетике, дешевому природному газу из России", - призвала Вайдель.

Вместе с тем она подвергла резкой критике Мерца. "Слабость и нестабильность - вот сигналы, исходящие от вашего исторического фальстарта. Вы - канцлер, избранный со второго раза. И вы никогда не сможете избавиться от этого клейма", - заключила политик.

Германия осуществляет постепенный переход на возобновляемые источники энергии, отказывается от угольных электростанций, уже отключила АЭС. Полностью достичь климатической нейтральности планируется к 2045 году. Германия начала отказываться от поставок российских ресурсов после обострения конфликта на Украине.