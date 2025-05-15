Рубио: конфликт между Россией и Украиной не имеет военного решения

Госсекретарь США Марко Рубио полагает, что конфликт между Россией и Украиной не имеет военного решения.

"Не существует военного решения конфликта между Россией и Украиной. Эта война будет завершена дипломатическим путем", - сказал он по прибытии в Анталью на неформальную встречу глав МИД НАТО.

Вместе с тем, по словам Рубио, ситуация вокруг урегулирования украинского конфликта остается сложной, но Вашингтон надеется, что в скором времени будет достигнут прогресс в переговорном процессе.

Президент РФ Владимир Путин в ночь на 11 мая предложил Киеву возобновить без предварительных условий прямые переговоры, прерванные им в 2022 году. К диалогу он предложил приступить 15 мая в Стамбуле.

Со своей стороны, Владимир Зеленский заявил о намерении прибыть в Стамбул 15 мая. Это заявление последовало после того, как президент США Дональд Трамп призвал Украину немедленно согласиться на предложенные российским лидером переговоры. Ранее Зеленский обуславливал диалог с Москвой введением 30-дневного прекращения огня.