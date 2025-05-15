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Россия дала согласие на открытие генконсульств Белоруссии в Казани и Уфе
15 мая 2025 / 10:57
Россия дала согласие на открытие генконсульств Белоруссии в Казани и Уфе
© Сергей Савостьянов/ ТАСС

Правительство РФ дало согласие на открытие генконсульств Белоруссии в Казани и Уфе в ходе встречи замминистра иностранных дел РФ Евгения Иванова с заместителем министра иностранных дел Республики Беларусь Евгением Шестаковым. Соответствующее сообщение распространил МИД РФ.

"В ходе встречи до белорусских коллег была доведена официальная информация о согласии правительства РФ на открытие генеральных консульств Республики Беларусь в Казани и Уфе. Партнерам переданы ноты соответствующего содержания", - следует из сообщения.

Отмечается, что центральной темой переговоров стала реализации соглашения между странами о взаимном признании виз и вопросы, связанные с въездом иностранных граждан. Кроме того, обсуждалась "проблематика защиты прав и интересов граждан России и Белоруссии на территории сторон, а также в третьих странах", указали в российском дипведомстве.

"Встреча прошла в дружественном, конструктивном ключе", - добавили на Смоленской площади. 

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