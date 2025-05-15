Утвержден состав делегации России на переговорах с Украиной

Президент России Владимир Путин определил, кто будет представлять Москву на предстоящих переговорах с Украиной в Стамбуле.

Российскую делегацию возглавил помощник президента Владимир Мединский. Кроме того, в нее вошли замглавы МИД Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.

Вместе с тем глава государства утвердил состав экспертов для переговоров с Киевом.

В минувшее воскресенье Путин озвучил предложение Киеву возобновить безо всяких условий прямые российско-украинские переговоры.