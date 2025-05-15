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Политолог: Москва донесла свою позицию по Украине до бразильских друзей
15 мая 2025 / 12:50
Политолог: Москва донесла свою позицию по Украине до бразильских друзей

Президент РФ Владимир Путин поговорил по телефону со своим бразильским коллегой Луисом Инасиу Лулой да Силвой во время его технической остановки в Москве. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Федеративной Республики Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой", - говорится в сообщении.

В Кремле отметили, что разговор состоялся во время технической остановки бразильского спецрейса в Москве по пути из Китая.

О своем намерении вернуться в Россию Лула да Силва заявлял на пресс-конференции в Пекине в ходе своего визита в Китай. Он планировал обсудить с Путиным предстоящие российско-украинские переговоры в Стамбуле. 14 мая президент Бразилии сделал краткую остановку в Москве и покинул РФ.

Главный научный сотрудник Института актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД РФ Антон Гришанов поясняет, что «повторный приезд Лулу да Сильвы в Москву - это вопрос к президенту Бразилии.  С российской стороны есть комментарий, что это была техническая остановка, во время которой состоялся телефонный разговор между лидерами двух стран.  Насколько я понимаю, никаких предварительных договоренностей о встрече двух президентов не было.  А телефонный разговор прошел в конструктивном ключе. Другое дело, что возможно президент Бразилии был дезориентирован со стороны западной или украинской стороны, и Владимир Путин еще раз разъяснил президенту Бразилии нашу позицию, которая затем была обнародована уже вечером по составу делегации и характеру переговоров с Украиной».  

По словам эксперта, «бывает, что люди могут что-то перепутать, или недопонять, и здесь главное было разъяснить все еще раз, ведь президент Бразилии наш партнер, друг России, человек у которого с российским президентом давние очень хорошие отношения. Поэтому в такой ситуации иногда бывает легкое недопонимание, но как мы видим по комментариям сторон, недопонимания не может быть, поскольку стороны провели телефонный разговор. К сожалению, у такого занятого человека, как Владимир Путин, не всегда есть возможность в каком-то оперативном, внезапном режиме проводить подобные встречи, если такое желание со стороны бразильского лидера было. Поэтому главное, что контакт состоялся, и наша позиция донесена до бразильских друзей. И мы не видим с их стороны каких-то комментариев, свидетельствующих о неудовлетворенности полученной информации».          

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