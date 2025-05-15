Российский рынок акций в начале основной торговой сессии снижается

Российский рынок акций на открытии основной торговой сессии 15 мая отметился снижением ключевых индексов, свидетельствуют данные Московской биржи. Курс юаня демонстрирует рост в начале торгов.

По состоянию на 10:00 мск, индекс Мосбиржи опускался и составлял 2 872,58 пункта (-1,77%), индекс РТС снижался на 1,77% - до 1 128 пункта. Вместе с тем курс китайской валюты к рублю на открытии торгов Мосбиржи рос на 11,1 копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии и находился на отметке в 11,171 рубля.

К 10:16 мск индекс Мосбиржи ускорил снижение и торговался на уровне 2 861,29 пункта (-2,15%), индекс РТС составлял 1 123,57 пункта (-2,15%). В свою очередь, курс юаня замедлил рост и составлял 11,122 рубля (+6,2 копейки).

Мосбиржа с 13 июня 2024 года отказалась от торгов долларом и евро из-за примененных в отношении нее и Национального клирингового центра санкций США. Для определения курсов доллара и евро к рублю Банк России использует банковскую отчетность и данные из внебиржевых торгов.