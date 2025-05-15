Трамп заявил, что США и Иран близки к заключению сделки по ядерной программе

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон и Тегеран близки к заключению соглашения по иранской ядерной программе.

"Возможно, вы уже в курсе, что Иран согласился на условия, по которым мы не будем, я говорю это дружелюбно, создавать радиоактивную пыль в Иране. Я хочу, чтобы у них все было хорошо. Иран - великая страна, но она не может обладать ядерным оружием. Никаких 30-страничных документов, всего одно предложение - они не могут иметь ядерного оружия. На мой взгляд, мы близки к заключению сделки", - сказал американский лидер на встрече с представителями деловых кругов США и Катара в Дохе.

"Мы ведем серьезные переговоры с Ираном с целью заключения долгосрочного мира", - указал Трамп. Он отметил, что хотел бы разрешить кризис вокруг иранской ядерной программы "разумным, а не жестким путем". Глава Белого дома также подчеркнул, что он не хочет прибегать к "невиданному насилию" и предпочитает "правильный путь".

Ранее США и Иран при посредничестве Омана провели четыре раунда переговоров по урегулированию разногласий вокруг ядерной программы исламской республики. Иранскую делегацию на консультациях возглавлял глава МИД Аббас Арагчи, американскую - спецпосланник президента США Стивен Уиткофф.