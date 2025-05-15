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Захарова сообщила, что переговоры в Стамбуле перенесены на вторую половину дня
15 мая 2025 / 12:17
Захарова сообщила, что переговоры в Стамбуле перенесены на вторую половину дня
© Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

Переговоры между Россией и Украиной в Стамбуле были перенесены на вторую половину дня. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга.

Она уточнила, что изменения произошли по инициативе турецкой стороны.

По словам дипломата, что состав российской делегации оглашен, они прибыли в Турцию.

Ранее стало известно, что делегацию РФ возглавит помощник президента Владимир Мединский. В нее также вошли замглавы МИД Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.

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