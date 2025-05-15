Захарова сообщила, что переговоры в Стамбуле перенесены на вторую половину дня

Переговоры между Россией и Украиной в Стамбуле были перенесены на вторую половину дня. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга.

Она уточнила, что изменения произошли по инициативе турецкой стороны.

По словам дипломата, что состав российской делегации оглашен, они прибыли в Турцию.

Ранее стало известно, что делегацию РФ возглавит помощник президента Владимир Мединский. В нее также вошли замглавы МИД Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.