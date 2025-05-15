Российские ВС освободили Торское и Новоалександровку в ДНР

Российские ВС освободили Торское и Новоалександровку в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"В ходе активных действий подразделений группировки войск "Запад" освобожден населенный пункт Торское ДНР. Решительными действиями подразделений группировки войск "Центр" освобожден населенный пункт Новоалександровка ДНР", - говорится в сообщении.