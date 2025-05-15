Рябков: Москва готова к серьезному обмену мнениями в Стамбуле

Российские переговорщики в Стамбуле проинструктированы и работают в четко заданных президентом страны Владимиром Путиным рамках. Об этом заявил журналистам заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

"Наша делегация имеет все необходимые инструкции, работает четко в тех рамках, которые заданы президентом. И мы готовы к серьезному обмену мнений", - сказал высокопоставленный дипломат при общении с журналистами.