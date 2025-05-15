Завышенные ожидания от встречи в Стамбуле не уместны. Мнение эксперта

Президент США Дональд Трамп, делая противоречивые заявления о своей поездке в Турцию, отметил, что при необходимости он готов 16 мая прибыть в Стамбул, где 15 мая запланированы первые с 2022 года прямые контакты России и Украины.

«Я думаю, что у нас все хорошо пройдет с Россией и Украиной. Задумайтесь: каждую неделю погибает в среднем 5 тыс. солдат. Посмотрим, как с этим можно покончить», - сказал Трамп представителям деловых кругов Соединенных Штатов и Катара в Дохе.

«Я думал, что [президент России Владимир] Путин не приедет, если там не будет меня. Я уже сказал, что не знаю, поедет ли он туда, если там не будет меня. Госсекретарь Марко [Рубио] там. Марко проводит фантастическую работу», - добавил американский лидер.

Как заявил 15 мая министр иностранных дел России Сергей Лавров на торжественном заседании дипломатического клуба "Культура без границ: роль и развитие дипломатии культуры", гарантий того, что переговоры по Украине пройдут гладко и без проблем, нет. «[...] Американцы поддержали предложение нашего президента, что нужно дать переговорам шанс. Никто не гарантирует, что все будет гладко, без проблем. Наоборот, проблемы будут обязательно, как это случилось три года назад в Стамбуле, когда уже парафированные принципы были готовы для того, чтобы их класть на договорную бумагу, а англичане запретили киевскому режиму продолжать этот процесс, который мог бы завершиться урегулированием", - указал министр.

Ранее президент России Владимир Путин провел вечером 14 мая совещание по подготовке ожидаемых переговоров с Киевом в Стамбуле.

По словам Пескова, на совещании накануне отлета кроме участников делегации присутствовалиглава МИД РФ Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов и все командующие группировками в зоне СВО, начальник Генштаба Валерий Герасимов, руководитель Росгвардии Виктор Золотов, глава ФСБ Александр Бортников, а также секретарь Совбеза Сергей Шойгу.

Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Батюк, касаясь возможности переговоров глав внешнеполитических ведомств России и США, отмечает, что «Сергей Лавров в Стамбул не поедет. Главой российской делегации является Мединский, и это не совсем уровень г-на Рубио. Другое дело, что возможен какой-то контакт с американскими представителями, но это будет чисто неформальный контакт. Поэтому ничего особенного от предстоящих российско-американских контактов ждать не следует. Для этого есть более высокопоставленные лица, чтобы решать какие-то вопросы. Раз Трамп сказал, что он в Стамбул не поедет, значит никаких серьезных решений приниматься не будет».