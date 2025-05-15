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Кравцов перечислил регионы с наибольшей потребностью в учителях
15 мая 2025 / 12:00
Кравцов перечислил регионы с наибольшей потребностью в учителях
© Владимир Смирнов/ ТАСС

Наибольшее число вакансий для учителей остаются в Краснодарском крае, Иркутской области, Свердловской области, Красноярском крае, Новосибирской области. На это обратил внимание министр просвещения РФ Сергей Кравцов в ходе Всероссийского штаба по капремонту и строительству учреждений образования.

"Очень важна обеспеченность новых школ кадрами, мы не раз в Госдуме поднимали этот вопрос. Сегодня все регионы знают свои цифры, я хочу обратить внимание на Краснодарский край, Иркутскую область, Свердловскую область, Красноярский край и Новосибирскую область по вакансиям, которые размещены на портале "Работа в России", - отметил он.

По словам министра, с каждым из указанных регионов Минпросвещения согласовало мероприятия по сокращению кадрового дефицита. "Я прошу также однопартийцев держать этот вопрос на контроле, особенно в преддверии нового учебного года", - подчеркнул он.

Некоторое время назад Кравцов заявлял, что, согласно данным Росстата, незакрытая кадровая потребность в учителях в текущем учебном году составляет 1,8%.

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