Зеленский прилетел в Анкару

Владимир Зеленский прибыл в Турцию, следует из трансляции в эфире канала "Общественное. Новости".

Ожидается, что в Анкаре Зеленский встретится с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

После этого, по информации МИД Украины, должно появиться "больше понимания" о последующих шагах украинской делегации.

Ранее украинская сторона не сообщала, кто именно будет вести переговоры с делегацией РФ в Стамбуле.