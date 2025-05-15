Политика
Зеленский прилетел в Анкару
15 мая 2025 / 12:17
© Ukrainian Presidential Press Office via AP/ТАСС
Владимир Зеленский прибыл в Турцию, следует из трансляции в эфире канала "Общественное. Новости".
Ожидается, что в Анкаре Зеленский встретится с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
После этого, по информации МИД Украины, должно появиться "больше понимания" о последующих шагах украинской делегации.
Ранее украинская сторона не сообщала, кто именно будет вести переговоры с делегацией РФ в Стамбуле.