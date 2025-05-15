Bloomberg: в Азии распространяется новая волна COVID-19

В Азии наблюдается новая волна заболеваемости COVID-19, резкий рост случаев заражения коронавирусной инфекцией зафиксирован, в частности, в специальном административном районе (САР) Китая Гонконге, а также в Сингапуре. На это обращает внимание агентство Bloomberg.

Как отмечается, число зараженных в регионе демонстрирует рост уже на протяжении нескольких месяцев, что периодически приводит к появлению новых волн заболеваемости. Администрация Гонконга и Сингапура снова призывает граждан делать прививки и напоминает людям из группы риска о необходимости пройти ревакцинацию.

Во вторник глава отдела инфекционных заболеваний гонконгского Центра охраны здоровья Оу Цзяжун в эфире телеканала RTHK заявил о "достаточно высоком уровне" заболеваемости COVID-19. По его словам, на прошлой неделе в Гонконге были зафиксированы максимальные показатели заболеваемости с апреля прошлого года. Количество обращений в больницы и госпитализаций продолжает расти, как и уровень содержания вируса в сточных водах, указал он.

Bloomberg пишет, что Сингапур, один из крупнейших финансовых центров региона, находится "в состоянии готовности" к новой волне ковида. Так, Минздрав страны в мае впервые за год опубликовал обновленную статистику заболеваемости. Из релиза, согласно данным агентства, следует, что в период с 27 апреля по 3 мая было подтверждено на 28% больше случаев заражения, чем неделей ранее, на 30% выросло и число госпитализаций. Власти рекомендовали населению принимать меры предосторожности, в том числе носить маски в местах скопления людей.