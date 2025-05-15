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Рютте заявил о необходимости сделать НАТО "более смертоносной"
15 мая 2025 / 12:47
Рютте заявил о необходимости сделать НАТО "более смертоносной"
© AP Photo/ Armin Durgut/ТАСС

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал министров иностранных дел стран альянса сделать организацию "более смертоносной", чтобы "никто не посмел нападать на нее".

"Главы МИД должны обеспечить, чтобы НАТО стала более смертоносной", - подчеркнул он, откррывая неформальную встречу глав внешнеполитических ведомств альянса в Анталье.  "НАТО должна быть такой сильной, чтобы никто никогда не посмел нападать на нее", - указал Рютте.

По его словам, речь идет о милитаризации европейской экономики и повышении военных расходов НАТО. "Необходимо обсудить, как сделать НАТО сильнее - больше оборонных расходов, больше военной промышленной продукции. И что расходы в равной мере распределены между странами-членами", - отметил генсек.

Решение о повышении военных расходов государств НАТО должно быть принято на саммите в Гааге в июне. Ранее Рютте заявлял, что в Гааге странам НАТО предстоит принять обязательство повысить порог военных расходов в НАТО с 2% ВВП сегодня до 5% к 2030 или к 2032 году. 

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