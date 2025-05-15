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Аксенов: с 2014 года в экономику Крыма вложили свыше 2 трлн рублей
15 мая 2025 / 13:42
Аксенов: с 2014 года в экономику Крыма вложили свыше 2 трлн рублей
© Сергей Мальгавко/ ТАСС, архив

В экономику Крыма за последние 11 лет вложено более 2 трлн рублей, более половины от этой суммы - частные инвестиции. На это обратил внимание глава республики Сергей Аксенов.

"За прошедшие годы в экономику региона вложено свыше 2 трлн рублей. Более половины из них - 1,2 млрд - частные инвестиции. Эти средства позволили создать современные производства и более 95 тыс. новых рабочих мест", - сказал он в беседе с ТАСС.

Аксенов отметил, что только по итогам прошлого года благодаря инвестициям в экономику региона создали 10,2 тыс. рабочих мест. Всего с 2014 года построены сотни объектов здравоохранения и образования, наблюдается существенный рост объемов производства в промышленности, сельском хозяйстве, других отраслях. Вместе с тем, по его словам, в Крыму остаются проблемы и трудности, которые требуют решений. Отдельное внимание в 2025 году будет уделено реализации новых нацпроектов и поручений президента.

"Наши стратегические цели - это повышение уровня жизни крымчан, выполнение социальных обязательств перед гражданами, продолжение модернизации инфраструктуры - от инженерной, транспортной и коммунальной до социальной", - указал глава региона.

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